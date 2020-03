"De l’aide pour des héros" : un site internet pour répartir les bénévoles dans les hôpitaux

En ces temps de crise sanitaire, les hôpitaux et centres de soins ont besoin d’aide supplémentaire. Et les bénévoles sont très nombreux à proposer leurs services en Flandre. A tel point que certains hôpitaux ont été submergés par des bénévoles, se retrouvant ainsi devant une charge administrative supplémentaire. A la demande des hôpitaux flamands, trois entrepreneurs actifs dans le domaine de l’informatique ont créé en l’espace de 48 heures le site internet www.hulpvoorhelden.be (traduisez par ‘Aide pour des héros’), qui permet aux bénévoles de s’enregistrer pour des services tels que la confection de masques buccaux, la garde d’enfants du personnel soignant, faire des courses ou cuisiner, téléphoner à des personnes âgées isolées. Les centres de soins et hôpitaux peuvent s’inscrire gratuitement à cette plateforme, via laquelle ils peuvent ensuite contacter les bénévoles qui conviennent au mieux à leurs besoins.