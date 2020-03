Appel: "Le coronavirus punit très sévèrement les plus vulnérables"

"Pour de nombreuses personnes en situation précaire, cette crise risque de devenir particulièrement traumatisante, au-delà du risque sanitaire qu'elles courent en tant que groupe à risque. Leur situation était déjà difficile, et cette crise menace d'accentuer les inégalités dans notre société", relèvent les différentes institutions.

Elles citent notamment les cas de parents d'enfants handicapés placés en institution et confrontés à un vrai dilemme: ramener leur enfant lourdement handicapé à la maison et s'en occuper eux-mêmes, ou le laisser dans l'institution et n'avoir aucun moyen de communication avec lui avant la levée des mesures. Ou encore les cas de personnes nécessitant une protection internationale et qui ignorent "totalement si elles pourront introduire une demande d'asile".

En outre, "les personnes en situation de pauvreté et de précarité n'ont pas toujours accès aux ordinateurs et aux tablettes, ni à l'information diffusée électroniquement et par le biais des réseaux sociaux", relèvent les trois institutions. Les enfants et jeunes dans de telles situations éprouvent de nombreuses difficultés dans le cadre de l'enseignement à distance actuellement préconisé, ce qui renforce les inégalités déjà existantes.