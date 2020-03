Vilvorde devrait ouvrir dans la semaine un centre de soins d'urgence

Vilvorde avait ouvert mardi un centre médical temporaire entre les murs d'un centre culturel (Het Bolwerk), avec la collaboration de l'hôpital Jan Portaels et d'une association de médecins généralistes. Les citoyens des communes brabançonnes "de Vilvorde, Meise, Grimbergen, Kampenhout, Steenokkerzeel, Machelen, Wemmel et Zaventem", qui présentent des affections potentiellement liées au coronavirus, peuvent s'y rendre pour une consultation, sur rendez-vous, ce qu'ont déjà fait 142 patients.

Ils sont en quelque sorte "triés" et redirigés vers l'hôpital en cas de suspicion sérieuse de Covid-19. Une structure d'urgence est désormais créée en plus, avec des lits, qui devrait prendre en charge des patients qui ne sont "pas assez" malades que pour être hospitalisés à Jan Portaels (photo), mais qui ont besoin de soins et ne peuvent rester chez eux.

Ce centre de soins d'urgence est en train d'être installé dans l'ancien bâtiment de l'hôpital Van Helmont. Le journal flamand Het Laatste Nieuws parlait cette semaine de la création de 30 à 40 lits dans cette structure d'urgence.