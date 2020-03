Coronavirus: la Belgique déplore 8 nouveaux décès et 586 contaminations supplémentaires

Pour la première fois depuis le début de la crise en Belgique, le nombre de nouvelles contaminations semble se stabiliser légèrement (558 cas entre vendredi et samedi et 586 entre samedi et dimanche), mais le virologue Steven Van Gucht souligne qu’il est bien trop tôt pour tirer des conclusions. Il ne sera possible de le faire que dans quelques jours.

Sur le plateau de l’émission "De Zevende Dag", le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) soulignait que pendant le week-end les chiffres ne sont pas toujours disponibles rapidement. "Cela ne devrait pas être le cas, mais c’est comme çà. Les résultats ne sont pas toujours communiqués au même rythme".

Les hôpitaux ont accueilli ces 24 dernières heures 335 patients supplémentaires, alors que 76 personnes pouvaient rentrer chez elles.