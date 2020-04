Comment se passe votre confinement? Répondez ce mardi encore aux questions de l’Université d’Anvers

La faculté de Sciences sociales de l’Université d’Anvers, son Centre de recherche en économie de la santé et son Centre pour l‘évaluation des vaccinations collaborent notamment avec l’Université de Hasselt et celle de Louvain (KU Leuven) pour réaliser une série d’enquêtes auprès de la population, afin de mieux évaluer l’impact des mesures prises pour contrecarrer la propagation du Covid-19.

L'impact de ces mesures n'est visible dans les hospitalisations que dix à quatorze jours après leur adoption. Cela s’explique par la période d'incubation et l’évolution du Covid-19.

"Des données indicatives de la population doivent être disponibles dès que possible afin de pouvoir réagir rapidement", indique l’Université d’Anvers.

Pour traiter les réponses, les scientifiques médicaux sont assistés par les scientifiques sociaux de l'Université d'Anvers. Le projet "corona citizenscience" est également mené en collaboration avec des collègues de la KU Leuven et de l'Université de Hasselt.

La première série d'enquêtes, effectuée le 17 mars, a récolté les réponses de 563.796 participants. La deuxième et la troisième série, publiées les 24 et 31 mars, un peu moins de participants. Le quatrième questionnaire est proposé ce mardi 7 avril et doit être rempli avant 22 heures. Il y a une version en français des questions disponible. Plus les réponses seront nombreuses, plus les conclusions pourront être nuancées. Si vous y aviez déjà répondu les semaines précédentes, les experts sont d'autant plus curieux de savoir comment évolue depuis lors votre gestion du confinement.

Pour participer à l’enquête, rendez-vous sur le site https://www.uantwerpen.be/en/projects/etude-corona/