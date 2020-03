Une taskforce pour augmenter la capacité de la Belgique à effectuer des tests

Afin de coordonner la demande croissante de tests au coronavirus, la ministre de la Santé publique Maggie De Block a créé une taskforce, qui est placée sous la direction du ministre De Backer. C’est ce qu’annonce ce dimanche un communiqué du cabinet du ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste. Cette taskforce a pour objectif d'élargir au maximum la capacité de tests dans le pays. Laboratoires cliniques et hospitaliers, universités, entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et fournisseurs de machines et de réactifs sont appelés à unir leurs forces.

D’autre part, la ministre de la Santé estime que la situation qui prévaut actuellement en Belgique se prolongera encore pendant au moins 8 semaines.