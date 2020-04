Covid-19 : 342 nouvelles contaminations en Belgique et 13 décès de plus

342 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été rapportés annoncent ce lundi matin le Centre de crise et le SPF Santé publique. Parmi ceux-ci : 173 en Flandre, 118 en Wallonie et 45 à Bruxelles, et 6 personnes dont le lieu de résidence n'est pas encore connu. Il s'agit d'une baisse du nombre de contaminations et du nombre d'hospitalisations.