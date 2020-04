6 millions de masques sont arrivés ce matin à Liège

Cette nouvelle livraison comprend 6 millions de masques chirurgicaux et 148 000 masques de protection spéciaux de type FFP2. Plus de 4 millions de masques de ce lot sont destinés aux institutions de soins flamandes, telles que les maisons de repos, et les infirmières pour les soins à domicile.

"Avec cette livraison, les besoins les plus urgents en matière de masques seront satisfaits dans les prochaines semaines", ont annoncé le ministre flamand du bien-être Wouter Beke (CD&V) et le ministre président Jan Jambon (N-VA) dans un communiqué de presse. "Nos prestataires de soins de santé sont en première ligne aujourd'hui, et ils doivent bien entendu être en mesure d'administrer les soins nécessaires de la manière la plus sûre possible".