Envie de prendre l’air et de gagner des sous? Les agriculteurs sont en manque de travailleurs saisonniers!

Alors que l’activité économique tourne au ralenti et que de nombreuses personnes se retrouvent au chômage technique, les agriculteurs offrent à celles et ceux qui le désirent la possibilité de gagner un peu d’argent, par exemple en cueillant des fruits ou en travaillant dans les plantations.

"De l’aide est vraiment plus que bienvenue", commente l’agriculteur Davy Vanneste. "Nous sommes en pleine récolte de poireaux. Ici et là, on prépare aussi les champs pour y planter des pommes de terre, des choux-fleurs et des épinards".

Pour aider Davy ou d’autres agriculteurs, il suffit de le signaler à l’adresse électronique suivante : helpendehanden@absvzw.be