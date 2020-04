Frites, kebabs et pizzas gratuitement offerts à des seniors: "Ils avaient les larmes aux yeux"

Deux commerçants de la ville de As ont décidé d’offrir tous les dimanches des frites, des kebabs et des pizzas aux résidents d’un immeuble d’appartements de service. L’initiative, prise par la friture Extrema et Aksu Kebab, se tiendra tant que le confinement dû au coronavirus est de mise. Les commerçants espèrent ainsi inspirer d’autres personnes.