Les juges de la jeunesses alertent: "Nous craignons une forte hausse des violences intrafamiliales"

"La semaine dernière, nous avons eu affaire à des situations poignantes", commente la juge Mieke Dossche. "Je ne saurais par où commencer, mais prenons l’exemple de Liesje et Bart, deux enfants de 4 et 6 ans. Il y a un mois et demi, j’ai dû les placer dans une institution cas leur situation à la maison était particulièrement néfaste. Ils n’avaient jamais vu une école et présentaient un sérieux retard de développement. Ils adorent évidemment voir leurs parents, mais à cause de la crise du coronavirus, les visites sont devenues impossibles. Les deux enfants ne peuvent donc plus voir leurs parents pendant plusieurs semaines… Allez leur expliquer cela".