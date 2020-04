Plusieurs routes secondaires fermées à la frontière néerlandaise dans le Limbourg

Ce lundi après-midi à midi, la Brugstraat à Smeermaas et un certain nombre de petites routes rentre Lanaken et Maastricht seront fermées. Les passages de la Maaseikersteenweg à Smeermaas et de la 2e Carabienierslaan à Veldwezelt restent ouverts pour les trajets essentiels : "La plupart des gens s'adaptent et sont disciplinés, mais il y en a encore quelques-uns qui essaient de passer", déclare le bourgmestre Marino Keulen (Open VLD). "Ils effectuent des trajets transfrontaliers qui n'ont rien à voir avec des déplacements indispensables pour le travail, les visites aux enfants lors de garde alternée ou les soins aux animaux.