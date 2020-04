Arne Quinze offre un grand tableau rempli de fleurs à un hôpital gantois

"Je voyais tous les draps et morceaux de tissus blancs qui pendaient aux fenêtres et j’ai trouvé que c’était un geste tellement beau pour remercier tous les infirmiers, les médecins, les équipes de nettoyage qui donnent le meilleur d’eux-mêmes", explique Arne Quinze.

"Mais un tissus blanc est pour moi une toile vide, que je dois remplir. Et comme je me sentais assez inutile ces derniers jours et que je parviens difficilement à rester assis à ne rien faire, j’ai décidé la semaine dernière de travailler jour et nuit afin de réaliser un grand tableau plein de fleurs sauvages".