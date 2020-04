Philippe De Backer : "La Belgique pourra pratiquer bientôt plusieurs milliers de tests par jour"

La Première ministre Sophie Wilmès, en accord avec la ministre de la Santé Maggie De Block, a décidé de confier au Ministre Philippe De Backer la tutelle de la task force en charge de la gestion des dispositifs médicaux et des médicaments. Ce groupe de travail a pour mission de lutter contre les pénuries de matériel de protection pendant la crise sanitaire due au nouveau coronavirus.

"Durant ces dernières 48 heures, j’ai été constamment en contacts avec les entreprises sur le terrain Nous dressons la carte des soins de santé, des hôpitaux, des entreprises et de l'industrie pour savoir quels sont les besoins en matériel. Nous essayons de le faire parvenir en Belgique le plus rapidement possible", a déclaré ce mardi matin Philippe De Backer dans l'émission "Start Je Dag".