A Alost, le fabriquant belge de respirateurs artificiels a vu sa production doubler

En ce moment, Medec est en train de développer sur un respirateur plus simple, plus rapide et moins cher. "L'avantage est que nous disposons des connaissances nécessaires et que le développement peut être achevé en quelques semaines. Nous voulons débuter la production rapidement afin de pouvoir aider autant que possible". Medec à Alost emploie une vingtaine de personnes. Mais a fait appel à certains employés de la société mère, actuellement au chômage technique, pour aider à l'assemblage des respirateurs.