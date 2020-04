Bourg-Léopold et Houthalen-Helchteren demandent le lockdown des centres d'asile

"Tout le monde doit être égal devant la loi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre", ajoute son homologue de Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans (SP.A). Une concertation est prévue ce mercredi entre les deux communes, l'agence fédérale Fedasil et la Croix-Rouge.

Lundi, la commune de Coxyde (Flandre occidentale) avait décidé de placer en lockdown le centre d'asile situé sur son territoire, pour la même raison. La décision a été prise sans concertation avec la Croix-Rouge ni Fedasil. Les bourgmestres de Bourg-Léopold et Houthalen-Helchteren ne veulent pas agir de manière unilatérale, mais tirent la sonnette d'alarme.

"Nous avons posé la question si des mesures plus strictes allaient être prises. Nous demandons d'en faire temporairement un centre fermé, pour leur propre sécurité et pour celle de nos citoyens. C'est une forme d'auto-protection, mais il y a tout de même 500 personnes là-bas. On peut supposer que le coronavirus y est aussi présent", soutient Mme Kauffmann. "On ne peux attendre des citoyens qu'ils respectent les règles, si dans le centre on fait autrement. Ils ont imposé des règles dans le centre, mais si elles ne sont pas respectées, il faut une autre méthode", ajoute Yzermans.

Plus tôt dans la journée, avant cette requête des deux communes limbourgeoises, la Croix-Rouge avait fait savoir qu'elle n'imposerait pas de lockdown dans les centres fermés en Flandre où elle offre un appui logistique. Si des mesures sont décidées lors de la concertation de mercredi, il est probable qu'elles soient élargies aux autres centres du nord du pays.