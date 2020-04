Covid-19 : 56 nouveaux décès pour un total de 178 en Belgique

La Belgique a dépisté un total de 4.937 cas de contamination au Covid-19 (+ 668). Parmi les 668 nouveaux cas, 429 étaient en Flandre (64%), 176 en Wallonie (26%) et 57 à Bruxelles (9%). Les données sur le lieu de résidence ne sont pas disponibles pour six cas (1%).

Au total, la grande majorité des 4.937 cas détectés se situent en Flandre (61% avec 3.023 cas). Suivent la Wallonie (25% avec 1.234 cas) et Bruxelles (11% avec 545 cas). Pour 135 cas, les données sur le lieu de résidence ne sont pas disponibles.

Par province, le Limbourg (683 cas) ainsi que le Hainaut et le Brabant flamand (636 chacun) sont les plus touchés. La province d'Anvers compte aussi plus de 600 contaminations, tandis que les Flandres orientale et occidentale ainsi que Bruxelles en ont plus de 500. Du côté wallon, le Brabant accuse 203 infections, Liège 176, Namur 119 et le Luxembourg 100.

Ces données reposent sur les cas analysés et ne reflètent dès lors pas le nombre exact de contaminations dans le pays.

Au cours des dernières 24 heures, 434 personnes ont été hospitalisées en raison de leur infection au Covid-19 et 115 personnes ont pu quitter l'hôpital. Entre le 15 et le 24 mars, 2.308 patients contaminés ont été hospitalisés et 547 sont sortis de l'hôpital. Le nombre de nouvelles hospitalisations est reparti à la hausse après deux jours de baisse consécutifs.

A l'heure actuelle, 1456 lits avec respirateurs sont disponibles, 474 sont déjà occupés, il en reste 982 disponibles.

La Belgique compte 178 décès dus au coronavirus. Cinquante-six personnes ont succombé dans les dernières 24 heures. Sciensano précise qu'il "s'agit des décès rapportés par les autorités, complétés à partir du 23 mars par les données transmises par les hôpitaux". Il souligne que les "notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours".

Les personnes décédées se situent en majorité dans la tranche d'âge supérieure à 65 ans, mais une part significative était âgée de 45 à 64 ans.



Steven Van Gucht a insisté sur le fait que le porte du masques en rue n'était pas nécessaire. Il donne même un faux sentiment de sécurité aux personnes qui le portent. Et a insisté sur l'importance de se laver les mains.

Un conseil national de sécurité se réunira ce vendredi pour évaluer la situation et peut-être décider de nouvelles mesures. Mais les experts ont insisté pour que les mesures actuelles soient bien respectées.

La pandémie provoque un grand stress et de l'angoisse chez de nombreuses personnes. Le SPF Santé a ouvert un numéro vert pour répondre à toutes vos questions sur le coronavirus. C'est le 0800/14.689. Des volontaires de la Croix Rouge répondront à toutes les questions et apporteront aussi une aide psychologique.