"Le report des JO est un véritable drame pour le monde sportif flamand"

Une grande majorité des sportifs flamands interrogés à la suite de la décision de report des Jeux Olympiques au Japon ont déclaré qu’ils s’attendaient à pareille décision, qu’elle était logique dans un contexte de pandémie du coronavirus qui est loin d’être résolu, qu’il s’agissait d’une décision sage.

Le coureur cycliste Wout van Aert - triple champion du monde de cyclo-cross en 2016, 2017 et 2018 - approuve ainsi la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo d'un an maximum. "Je pense que c'est une bonne décision et c'est aussi une bonne chose pour tout le monde que la décision ait été prise tôt". Les JO auraient en effet dû commencer dans quatre mois et un jour.

"L'appel collectif à une décision est devenu de plus en plus fort ces derniers jours", a-t-il fait savoir via son équipe Jumbo-Visma. "De cette façon, chacun a la possibilité de bien se préparer. Cela n'aurait certainement pas été le cas cette année". Van Aert n'était pas encore qualifié pour les Jeux de 2020, mais il était candidat à la deuxième place du contre-la-montre aux côtés de Remco Evenepoel. Ce dernier - considéré comme l’un des nouveaux grands espoirs du cyclisme belge - réagit de la même façon que Van Aert, estimant que le report lui laisse davantage de temps pour bien se préparer aux JO.

Greg Van Avermaet (photo ci-dessous) restera un an de plus médaille d’or de la course en ligne, puisqu’il était devenu aux Jeux de 2016 champion olympique de cyclisme sur route. Il est déçu, "mais je comprends la décision évidemment", avoue-t-il. "C'est dommage mais je savais bien que ce deviendrait difficile. La santé et la sécurité des athlètes priment".

