Covid-19: un centre de triage et d'hébergement pour migrants et sans-abri sur le site de Tour & Taxis

Médecins Sans Frontières (MSF) partage son expérience des épidémies avec des hôpitaux des régions d'Anvers-Lierre, de Charleroi et de Mons, ainsi qu'avec 138 maisons de repos bruxelloises. L’ONG ouvrira aussi en fin de semaine un centre de triage et d'hébergement pour les populations migrantes et sans-abri sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.