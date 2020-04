Des sorties limitées à 1 ou à 20 km de chez soi ? La police demande des directives plus claires

Si en France, la règle en vigueur est : 1 personne, 1 heure par jour, dans un rayon de 1 km, en Belgique les règles sont beaucoup trop floues, estiment les polices locales. Ces dernières demandent des directives plus claires au Conseil national de sécurité sur la pratique du vélo, les promenades et la course à pied, sujets à interprétations diverses depuis l'instauration du confinement. Les consignes actuelles permettent l'activité physique à l'extérieur seul ou accompagné d'un ami ou d'une personne vivant sous le même toit et dans un périmètre restreint autour du domicile.