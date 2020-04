Enquête de l’Université d’Anvers : "Les séniors suivent mieux que les jeunes les conseils de prévention"

L’enquête réalisée en ligne ces deux derniers mardis auprès des citoyens par l’Université d’Anvers, et ses consœurs de Louvain et Hasselt, a livré ses premières conclusions. De plus en plus de Belges travaillent depuis chez eux en raison de la crise du coronavirus, ressort-il surtout de la deuxième vague de l’étude sur les changements de comportement au sein de la population. La grande majorité des sondés ne serre par ailleurs plus la main ou n'embrasse plus les personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Il semblerait aussi que les personnes plus âgées respectent mieux les consignes de prudence et de confinement que les plus jeunes.