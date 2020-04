Jan Jambon veut voir davantage de gens au travail

De son côté, secteur de la construction considère comme "injustifiée" la déclaration du ministre-président flamand. C'est ce que rapporte jeudi la Confédération flamande du bâtiment.

Il y a différents facteurs qui font que les entreprises de construction se retrouvent dans une situation de force majeure à la suite des mesures de confinement et sont donc obligées de recourir au système de chômage économique", estime la Confédération flamande de la construction et du bâtiment. "Les entreprises du bâtiment ne choisissent pas de fermer. D'ailleurs, la crise sanitaire menace les problèmes de liquidité de plus en plus d'entreprises de ce secteur. Les coûts fixes sont toujours là. S'ils ferment, c'est une décision bien réfléchie.

Selon la Confédération flamande du bâtiment et de la construction, la police surveille de très près le respect des mesures. "Dans certaines zones, la police a même réagi fermement et a fermé des chantiers de construction lorsqu’ils n’étaient pas indispensables. Les entreprises de construction ont également été condamnées à des amendes".

Certaines mesures ont été renforcées par la suite. "Le SPF Affaires intérieures a récemment déclaré que toutes les activités de la construction dans des bâtiments habités étaient interdites, à l'exception des réparations ou interventions urgentes. Cette interdiction concerne tous les entrepreneurs qui effectuent actuellement des travaux de peinture, de plâtrage, de carrelage et de menuiserie ou des travaux d'installation dans des bâtiments occupés. C'est précisément cette décision qui a incité la Fédération flamande de la construction à demander la prime de nuisance corona pour ces entreprises de construction également".



En outre, selon la Vlaamse Confederatie Bouw, il existe également des problèmes d'approvisionnement de chantiers et certains clients arrêtent encore des travaux. "Cela montre clairement que de nombreuses entreprises de construction se sont retrouvées dans une situation de force majeure à la suite de la crise du coronavirus et n'ont donc pas eu d'autre choix que de demander un chômage économique.