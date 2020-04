L’amour au temps du coronavirus : Sensoa prône la créativité virtuelle

Peut-on avoir des relations sexuelles avec un nouveau partenaire en pleine période d’épidémie au coronavirus ? Sensoa, le centre Flamand d'expertise sur la santé sexuelle et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers le déconseillent et font appel à la créativité virtuelle. "Le sexe signifie la proximité et la période est peu propice aux échanges de fluides, sous peine de s'exposer à une fatale projection buccale de gouttelettes qui propagerait le virus", déclare Boris Cruyssaert de Sensoa.