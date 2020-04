Le cortège du Cheval Bayard à Termonde est reporté à l’an prochain

Le point fort du cortège est l’ancienne tradition des cabrioles et de la danse du cheval Bayard, porté par les robustes porteurs, monté par les 4 Fils Aymon dans leur armure et l'incessante musique de la Chanson du Cheval Bayard, jouée par l'Harmonie du Cheval Bayard. Le joueur de violon, le bouffon Kalleke Step, les tireurs et les hallebardiers défilent toujours aux côtés du cheval Bayard.

Le cortège est un spectacle féerique avec des chars uniques, des chariots tirées par des chevaux, de la danse, musique et du folklore spectaculaire, interprété par plus de 2000 figurants costumés. 100.000 spectateurs dans les rues jouissent d’un spectacle unique en inoubliable tout le long du parcours. Le cortège se termine par un feu d’artifice musical. Après suit un grand festival de musique et soirée dansante à la Grand-Place.

A noter que le choix des garçons appelés à représenter les quatre fils Aymon ne se fait pas à la légère. Les élus doivent obligatoirement être quatre frères - qui se suivent -, nés et domiciliés à Termonde. Leurs parents doivent répondre aux mêmes conditions. Le quatuor promet de se soumettre à un code d'honneur. L'aîné doit être âgé de moins de 21 ans et le plus jeune d'au moins 7 ans.

Les quatre garçons de la même fratrie sélectionnés pour cette année pourront prendre part à l’édition 2021. Depuis 2005, le Cheval Bayard figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.