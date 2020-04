Le producteur de cartes à jouer Cartamundi très sollicité

Né en 1970, du regroupement des départements "cartes à jouer" des firmes flamandes Brepols, Van Genechten et Biermans, Cartamundi peut ainsi se vanter d’une expérience de plus de 200 ans dans la production et la vente de cartes à jouer et de cartes de jeux. Mais l’entreprise installée à Turnhout, en province anversoise, réalise aussi d’autres jeux de société, et constate actuellement que leur popularité a augmenté.

"Nous le remarquons aux photos qui sont partagées sur les réseaux sociaux. Notre site internet est aussi davantage consulté pour connaitre les règles d’un jeu", précise Marco Van Haaften, CEO de Cartamundi.

La crise du coronavirus affecte avant tout les filiales étrangères du fabriquant de cartes. "Les usines en Inde et aux Etats-Unis sont temporairement fermées, mais nous continuons à produire à Turnhout. Pour le moment il y a encore assez de stock, tant chez nous que chez nos clients. Il ne devrait pas y avoir de problèmes dans un avenir proche", indique Van Haaften.

Le producteur flamand de renommée internationale lance également - avec Smartphoto et Bpost - une action à l’attention des grands-parents qui ne peuvent actuellement voir leurs petits-enfants. "Sur le site de Smartphoto, on peut réaliser gratuitement un jeu de cartes personnalisé avec une photo ou un dessin. Cartamundi imprimera le jeu dans son usine, et Bpost le livrera à domicile. Nous donnerons ainsi 10.000 jeux de cartes", précise Marco Van Haaften.