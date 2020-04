Les banques alimentaires et les CPAS vont recevoir des moyens supplémentaires et des centres d'hébergement d'urgence vont être mis à la disposition des sans-abri.

Les ministres de l'Intégration sociale, Denis Ducarme (MR), et sa collègue chargée de la lutte contre la pauvreté, Nathalie Muylle (CD&V), ont annoncé jeudi qu'ils proposeraient au conseil des ministres de débloquer un montant de 286.000 euros pour le secteur de l'aide alimentaire afin de venir en aide aux acteurs de terrain.