La Place Meiser à Bruxelles comme vous l’avez rarement vue

Située à un jet de pierres de nos bureaux et studios de la VRT, la place Général Meiser est normalement un carrousel de voitures, bus, camions, motos et vélos, que traversent une nuée de piétons et des lignes de trams. Le bruit et la pollution s’y font quotidiennement une concurrence effrénée. Mais les mesures de confinement pour freiner la propagation du coronavirus ont modifié ce paysage familier, qui a pris des airs de 1er janvier. Comme en témoignent les photos de notre collègue Andreas Kockartz.

Les affiches dans les abris-bus rappellent aux distraits le mot d’ordre des responsables de la Santé : "Blijf in Uw kot", lançait la ministre Maggie De Block. "Restez chez vous" !