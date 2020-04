Trois entreprises flamandes lancent une application pour endiguer la pandémie

Trois entreprises technologiques du nord du pays ont développé ensemble une application afin d'endiguer "plus rapidement et plus efficacement" la propagation du nouveau coronavirus. Intitulée "Flattening The Curve" (traduisez par ‘Aplatir la courbe’ en français) et disponible gratuitement à partir de la semaine prochaine, elle préviendra les utilisateurs des endroits répertoriant de nombreuses contaminations ou encouragera à consulter un médecin lors de l'apparition de symptômes de la maladie Covid-19.