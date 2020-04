A Bruges, un hôtel ouvre ses portes pour accueillir des sans-abris pendant la crise du coronavirus

"En temps normal, nous pouvons aller dans les bibliothèques pour y lire, ou s’y assoir, ou alors aller dans d’autres centres, mais maintenant tout est fermé, donc on ne sait plus où se rendre", témoigne un sans-abri au micro de la VRT.

Depuis quelques jours maintenant, les patrouilles de police ne permettent plus à personne de s’installer dehors sans bouger. Les centres d’accueil pour sans-abris sont par ailleurs bondés, d’autant que les places sont moins nombreuses maintenant qu’une distance d’un mètre et demi doit être respectée en tous lieux. Certaines personnes sans domicile fixe ne savent dès lors plus où se rendre.