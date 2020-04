Les Belges bloqués à l’étranger commencent à être rapatriés

"En coopération avec nos partenaires européens, nous examinons ce qu'il est possible d'organiser pour nos compatriotes bloqués en Australie et en Nouvelle-Zélande. Grâce à cette coopération européenne, de nombreux Belges ont déjà été rapatriés des Philippines, du Vietnam, du Cap-Vert et d'Haïti", a encore indiqué le chef de la diplomatie.



"Je comprends l'inquiétude des Belges bloqués à l'étranger et l'inquiétude de leurs proches. Débloquer les situations peut prendre du temps, mais je peux vous assurer que nos services travaillent jour et nuit pour trouver des solutions. C'est ma priorité", a-t-il assuré.



Philippe Goffin a souligné que l'ampleur de la crise - des centaines de milliers d'Européens sont piégés à l'étranger - et le fait que de plus en plus de pays ferment leurs frontières et suspendent leurs vols "complique un retour rapide pour tous nos Belges".