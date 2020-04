Vivre confiné : les conseils de l’astronaute Frank De Winne

"L’important, c’est de garder une structure dans sa routine quotidienne. Il faut essayer de créer une nouvelle routine, une autre structure, car les gens en ont besoin, surtout les enfants", indique-t-il.

"Il est également très important de continuer à se parler, et à communiquer. Je devais d’ailleurs veiller à cela en tant que commandant de l’ISS. Il faut autant que possible travailler en tant qu’équipe pour créer une bonne atmosphère. Et quand les choses ne vont pas bien, ou quand il y a un problème, il est important de le communiquer", précise Frank De Winne.

"Les astronautes sont entraînés pour cela. Nous suivons une formation qui s’intitule ‘Performance humaine et comportement’. Elle concerne les petites habitudes qu’on peut avoir, mais qui peuvent être irritantes pour une personne de votre entourage. Quand on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec quelqu’un, pendant 6 mois d’affilée, la structure et la communication sont primordiaux".