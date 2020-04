A Bruxelles, les premiers procès-verbaux ont été dressés pour des déplacements inutiles

Les policiers vérifient les documents de bord et demandent aux conducteurs et à leurs passagers les motifs de leurs déplacements. Les contrôles ont été effectués en différents points, notamment sur la petite ceinture, où treize procès-verbaux ont été dressés pour des déplacements inutiles.

Les policiers ont, de plus, dressé six procès-verbaux pour quelques véhicules contrôlés sur la Schaarbeeklei, à Haren, et encore treize autres lors de contrôles sur l'avenue Franklin Roosevelt. Un barrage avait encore été mis en place au rond-point Louise et en d'autres lieux du territoire de la zone de police.

"Une de nos préoccupations est de voir pourquoi les gens se déplacent en voiture car il faut avoir des motifs spécifiques et on constate qu'il y a encore des personnes qui sont en infraction", explique Ilse Van de keere.