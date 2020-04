Bientôt le retour des promotions dans les supermarchés

Des promotions et des réductions seront à nouveau proposées dans les supermarchés, écrivent lundi Laatste Nieuws, De Morgen et Het Nieuwsblad. La ministre de l'Economie et des Consommateurs Nathalie Muylle (CD&V) travaille sur un texte afin de lever leur interdiction. "La ruée dans les rayons a pris fin, nous pouvons donc réexaminer cela", indique la ministre.