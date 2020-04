Confinement : inquiétude à propos des violences faites aux femmes

Depuis que le coronavirus a bouleversé le rythme quotidien de nombreux citoyens, des experts et acteurs de terrain s'inquiètent, avertissant que le confinement qui oblige les ménages à cohabiter de manière permanente est un contexte propice à une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales.

"Quand les victimes sont confinées avec leurs abuseurs, signaler ces violences peut devenir extrêmement difficile", ajoutait dimanche Nawal Ben Hamou, qui est présidente de la récente Conférence Interministérielle "Droits des femmes". "Nous devons donc (...) développer des formes d'intervention et de soutien coordonnées afin d'assurer, partout en Belgique, une protection optimale des femmes victimes de violences domestiques".

"L'objectif est d'analyser les actions spécifiques qui ont été développées ou qui devraient l'être à l'échelle nationale", ajoute-t-elle. Les douze ministres de la Conférence interministérielle "Droits des femmes" sont Nawal Ben Hamou pour la Région bruxelloise, Sophie Wilmès, Koen Geens, Maggie De Block et Nathalie Muylle à l'échelon fédéral, Christie Morreale pour la Wallonie, Pierre-Yves Jeholet et Bénédicte Linard pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Antonios Antoniadis pour la Communauté germanophone et Bart Somers, Zuhal Demir et Wouter Beke pour la Flandre.