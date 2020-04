Du kit de test à domicile à la plateforme pour artistes : des entrepreneurs se concertent pour contrecarrer le virus

Le monde des technologies et des start-ups belges organisait ce week-end du 27 au 29 mars un hackathon baptisé "Hack the crisis" pour faire face à la crise, inspiré d’initiatives similaires dans le monde. Différentes équipes ont collaboré, à distance, sur de vastes problèmes économiques et sociaux qui sont tous liés à la crise du coronavirus. Des dizaines de solutions ont ensuite été proposées pour aider des citoyens et entrepreneurs dans la lutte contre le Covid-19.