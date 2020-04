De plus en plus d’inhumations au cimetière multiconfessionnel d’Evere 

Ludo Beckers, est directeur du cimetière multiconfessionnel d’Evere depuis 20 ans. "Ici, on n'enterre que des musulmans, des juifs et des chrétiens orthodoxes qui ne peuvent être inhumés en respectant leurs coutumes dans les cimetières traditionnels", a déclaré Ludo Beckers sur Radio 2 Vlaams Brabant (VRT).

"En raison de la quarantaine, il n'y a plus d'avions qui partent et les défunts ne peuvent plus être rapatriés dans leur pays. Depuis cette zone d'exclusion aérienne, j'ai deux fois plus de travail. Nous enterrions peut-être trois ou quatre personnes par jour auparavant à présent, c'est dix."

Pour le directeur, ce sont donc des journées bien remplies, car il participe aussi aux enterrements : "Aujourd'hui, nous avons commencé un peu plus tard, car les journées sont longues. La semaine dernière, nous avons été occupés tous les jours jusqu'à 19 heures. Normalement, nous essayons de répartir les funérailles. Une par heure. Mais avec l'augmentation, il faudra aller plus vite et nous devrons enterrer quelqu'un toutes les demi-heures".