Les premières communions et confirmations reportées à l'année scolaire prochaine

Les Evêques de Belgique ont décidé de reporter les célébrations de confirmation et des premières communions, prévues entre Pâques et la Pentecôte, à cause de l'épidémie de coronavirus. C’est ce qu’ils ont annoncé ce lundi, après que les diocèses d’Anvers et de Bruges aient déjà suggéré ce week-end de reporter ces fêtes de sacrements qui rassemblent plusieurs générations dans les familles. Les confirmations sont reportées aux mois de septembre ou d'octobre, tandis que les premières communions auront lieu lors de la prochaine année scolaire.