Malgré l’interdiction, de nombreuses prostituées continuent de proposer leurs services en ligne

Depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement, le Schipperskwartier d’Anvers est désert. On ne voit plus personne derrière les vitrines. Pourtant de nombreuses prostituées continuent à offrir leurs services, explique Wendy Gabriëls de Violett, une organisation qui offre une assistance médicale et sociale aux travailleurs du sexe : "Comme elles n’ont aucun revenus, elles le font vraiment par nécessité."

"Nous reconnaissons que ce n'est pas une bonne idée de faire du commerce du sexe en ce moment, mais nous comprenons leur situation. Elles ont souvent une famille à charge. Mais vous pouvez aussi vous poser la question de savoir : qui sont leurs clients ? Il y a certainement là aussi une responsabilité de leur part".