Van Ranst : "Sans les mesures sévères, la courbe aurait été bien plus raide, mais il est trop tôt pour être optimiste"

Depuis l’apparition des premiers cas de coronavirus en Belgique, tous les efforts sont concentrés pour tenter "d’aplatir la courbe" du nombre de contaminations, à savoir prendre toutes les mesures possibles pour éviter à un moment un nombre massif d’infections et de patients qui doivent être traités dans les hôpitaux, en risquant alors que ces derniers n’aient plus suffisamment de lits et de matériel pour traiter tous les malades. Les mesures doivent servir à retarder et espacer dans le temps les contaminations, afin que les hôpitaux aient toujours la capacité de soigner tous les patients. La courbe de contaminations est alors moins raide, mais plus longue.

Sommes-nous sur le bon chemin ? C’est la question qui était posée dimanche soir, au Journal télévisé de la VRT, au virologue Marc Van Ranst, dont le laboratoire louvaniste effectue depuis le début une majorité des tests de contamination. "Il n’est pas facile de l’expliquer", répondait Van Ranst. "Chaque jour, nous voyons que les chiffres de contaminations augmentent, ce qui est normal pendant cette phase de l’épidémie. On ne peut rien y faire, mais nous tentons de transformer une très grosse catastrophe en une catastrophe".

Les chiffres sont en effet inquiétants. Entre samedi et dimanche, 78 personnes sont décédées des suites du Covid-19. Depuis l’apparition de la maladie en Belgique, 431 personnes y sont déjà décédées. Le nombre de patients admis dans un hôpital est monté à 4.138 dimanche, dont 867 patients en soins intensifs. Ces derniers jours, le nombre de patients hospitalisés a beaucoup augmenté.

Mais d’après Marc Van Ranst, la courbe de contaminations que nous aurions vue si des mesures strictes n’avaient pas été prises aurait été nettement plus raide. Actuellement, il voit cette courbe s’éloigner lentement de la courbe la plus pessimiste. Le virologue estime cependant qu’il est trop tôt pour déclarer que la courbe est déjà en train de s’aplatir.

Pour Van Ranst, il est encore bien trop tôt pour se montrer optimiste. Il préfère pour cela attendre encore quelle sera l’évolution quotidienne de ces prochains jours.