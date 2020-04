Covid-19 : 705 décès au total en Belgique dont une jeune fille de 12 ans

La victime de 12 ans dont le centre de crise a annoncé le décès mardi ne s'était pas rendue à l'école depuis le 13 mars, a indiqué la ville de Gand. Elle n'avait pas eu de contact avec l'équipe de l'école depuis trois semaines.

La Ville de Gand et ses enseignants expriment leur sympathie et sont en contact étroit avec la famille de la jeune fille pour la soutenir, a-t-on appris mardi après-midi. "Nous demandons à chacun de donner à la famille la paix et l'espace dont elle a besoin pour faire face à cette situation."

"C'est particulièrement tragique. En tant qu'être humain et père, je suis très profondément affecté", a déclaré le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq (Open VLD). "Gand et le pays tout entier sont unis dans une immense douleur. Nos pensées et notre sympathie vont à la famille, à la communauté scolaire De Harp. En tant que ville, nous leur apporterons tout notre soutien dans cette période extrêmement difficile."

Le centre de crise a communiqué mardi le décès de la jeune fille après que celle-ci a contracté le coronavirus. "Un cas exceptionnel", ont souligné les experts. Son état s'était soudainement détérioré après trois jours de fièvre et elle est décédée samedi, a précisé Steven Van Gucht, l'un des porte-parole interfédéral de la lutte contre le nouveau coronavirus.