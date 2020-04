Des dizaines de Belgo-Marocains, toujours bloqués au Maroc, veulent rentrer en Belgique où se trouve leur famille. Or le Maroc a fermé ses frontières et son espace aérien. Ces personnes ont souvent la double nationalité mais l’Etat marocain ne considère qu’une seule nationalité: la nationalité marocaine. Les décisions du pays s’appliquent à eux en tant que marocains. Et le Maroc interdit à ses ressortissants de quitter le pays suite à la pandémie de coronavirus. La VRT a récolté les témoignages de quelques personnes coincées au Maroc.