Dirk Van Duppen, figure de proue de Médecine pour le Peuple, est décédé

Il était beaucoup apparu dans les médias ces derniers mois. Il avait donné des conférences, avait même encore donné cours à de jeunes médecins généralistes. C'était sa façon à lui de donner un sens au peu de temps qu’il lui restait à vivre, avait-t-il confié. Comme s'il avait été le témoin de ses propres funérailles et avait entendu parler de son propre héritage intellectuel.

"C'est terrible d'avoir sa fin de vie en point de mire", a-t-il déclaré récemment lors d’un long entretien accordé à la VRT. "Mais en même temps, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est la solidarité. Nous avons reçu des centaines, voire des milliers de réactions de personnes que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons, mais que nous n'avions pas vues depuis des années. Elles me disent que j'ai été une source d'inspiration pour elles, et c'est gratifiant".

Avec Thomas Blommaert, Dirk Van Duppen a également écrit un livre sur sa vie : "C'est ainsi que le temps qui m'était imparti s'est écoulé". Il y raconte comment il a été attiré par le marxisme dès son plus jeune âge et comment, en tant que médecin, il est allé travailler dans une usine. Plus tard, il ouvrira un cabinet de médecine destiné aux habitants de Deurne, et il sera également membre fondateur de l'organisation internationale Dokters van de Wereld.

Son premier livre date de 1986. C’est le journal de bord qu’il a rédigé avec son épouse Lieve Seuntjens - elle aussi médecin pour le Peuple - pour relater une année passée ensemble dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila, au Liban. En pleine guerre, il aura appris que "l’homme n’est pas un loup pour l’homme. Au contraire, c'était un pour tous, et tous pour un".