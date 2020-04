Les parcs à conteneur situés en Flandre vont rouvrir la semaine prochaine

Comme de plus en plus de communes flamandes ont commencé à se plaindre de l'augmentation des déchets, les parcs de recyclage vont pouvoir rouvrir, mais à de strictes conditions, a déclaré la ministre Zuhal Demir : " Le respect de la distanciation sociale sera scrupuleusement respecté. Les personnes doivent garder une distance d'un mètre et demi et éviter tout contact physique. Les paiements en espèces ne seront pas autorisés, tout le monde devra faire la file en restant dans son véhicule et seul un nombre limité de personnes sera autorisé à entrer dans le parc de recyclage en même temps. Lorsqu'un système de réservation existe, il est recommandé de l'utiliser également".

La ministre appelle les autorités locales et les bourgmestres à assurer un contrôle policier suffisant afin que la situation reste sous contrôle. Mais le message est clair : "Si vous pouvez reporter votre visite au parc à conteneur, restez chez vous. Ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas les autres en danger".