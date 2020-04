Proximus lance mercredi une 5G "light" dans plus de 30 communes en Belgique

En Flandre, si Gand manque à l'appel et qu'à Anvers seule une partie du port est couverte, ce n'est pas le cas de certaines parties de Courtrai, Bruges, Malines, Ostende, Knokke-Heist, Louvain et Hasselt, où il sera possible de se connecter à cette 5G, à condition de disposer d'un smartphone compatible.

Près de Bruxelles, en Brabant flamand, les zones autour de Zaventem, de Leeuw-Saint-Pierre et d'Hal ou d'Overijse en profiteront aussi.

"Cette 5G n'est qu'un début, un premier pas vers un grand voyage, et son déploiement (géographique et en termes de puissance, NDLR) augmentera avec le temps. Ce n'est là qu'un début mais il est très important pour nous", confie Guillaume Boutin, patron de Proximus. L'entreprise entend bien étendre la zone de couverture au-delà des 30 premières communes. Mais les travaux sur les antennes qui sont nécessaires sont actuellement en suspens en raison de la crise du coronavirus et des mesures de confinement qui l'accompagnent.

Avec un objectif chiffré précis? "Non", répond Guillaume Boutin. "On veut avoir le plus de villes et communes connectées à la 5G le plus vite possible."

La 5G à pleine vitesse deviendra, elle, réalité une fois le spectre vendu aux enchères, ce qui tarde à se faire en raison de l'incapacité des gouvernements du pays à s'entendre sur la clé de répartition des recettes financières que l'opération apportera. D'ici là, l'entreprise s'appuiera aussi sur les licences temporaires que doit octroyer l'IBPT au début juin.

Lorsque la 4G avait été lancée en Belgique, cela s'était également fait de manière graduelle avec seulement une partie du spectre au début, rappelle-t-on au passage chez Proximus.

Afin de déployer la 5G maintenant, Proximus va continuer d'utiliser les équipements de réseau de Huawei, son fournisseur actuel. La direction souligne cependant qu'aucun choix définitif de fournisseur n'a encore été fait. L'entreprise chinoise est sous le feu des critiques dans certains pays pour espionnage présumé au profit du gouvernement chinois. Si Proximus a toujours défendu Huawei dans le passé, il attend maintenant que les autorités clarifient ce qui peut et ne peut pas être fait.