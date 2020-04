"Si les écoles ne rouvrent pas après le congé de Pâques, il faudra enseigner de la matière nouvelle"

Invité également sur le plateau de l’émission "De afspraak", lundi soir à la VRT, le pédagogue Pedro De Bruyckere estimait qu’il est important, tant pour les enseignants que les élèves de donner "une sorte de conclusion à l’année scolaire en cours".

Mais il estime aussi que "ce que nous faisons maintenant, c’est essayer de limiter les dégâts. Nous ne pouvons pas nous permettre que ce soit une année scolaire perdue pour les élèves. Faire passer la matière tout simplement vers l’année suivante n’est pas une option, parce qu’il y a des réformes de l’enseignement en cours. En plus, il y a des années charnières, au cours desquelles des décisions importantes doivent être prises, comme par exemple des choix d’option d’étude. Si nous reportons ces moments-charnières, cela aura un impact énorme pour les élèves. Nous ne pouvons par exemple nous permettre de ne voir aucun futur enseignant ou future infirmière terminer ses études cette année".

Lieven Boeven (photo), directeur-général de l’Enseignement catholique flamand, souligne pour sa part qu’il devient de plus en plus difficile, au fil des semaines de confinement qui passent, de maintenir les élèves attentifs et au travail pour l’école depuis chez eux. "Nous parvenons difficilement à atteindre certains élèves", précise Boeve, en rappelant que le "preteaching" devra être accessible à l’ensemble des élèves.

"Le but n’est pas que les parents doivent reprendre le rôle des enseignants", souligne aussi Nathalie Jennes de l’enseignement communautaire flamand (GO !). Tant Jennes que Boeve conseillent aux écoles de vérifier ce qui est vraiment encore essentiel dans la matière qui reste à voir cette année pour chaque branche.