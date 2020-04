De Croo : "Si nous n’aidons pas l’Italie et l’Espagne, les conséquences seront lourdes pour nous aussi"

Au cours des derniers jours, les Pays-Bas sont devenus le visage des pays de l’Union européenne qui refusent d’aider l’Italie et l’Espagne tout particulièrement touchés par la crise du coronavirus. Les Néerlandais ne veulent pas encore activer le Fonds européen d’urgence et s’opposent aussi à l’émission d’"obligations corona", qui permettraient de récolter de l’argent.

"Il y a six mois, les Pays-Bas auraient eu tous les droits de pointer un doigt accusateur vers d’autres pays", estimait Alexandre De Croo dans l’émission "De ochtend" de la VRT. "Les Pays-Bas ont des finances publiques en bien meilleur état que les pays du sud et que la Belgique. S’il s’agissait d’une nouvelle crise financière, comme celle d’il y a 10 ans, ils auraient tous les droits d’être en colère contre les pays qui marchent sur les bords. Mais ici il s’agit d’autre chose. C’est une crise sanitaire, qui ne s’arrête pas aux frontières, qui touche tout le monde. Quand on voit qu’en Italie, les gens ne peuvent plus organiser de funérailles, et qu’en Espagne il faut choisir qui peut encore être soigné, c’est bien d’un autre type de situation qu’il s’agit", souligne le ministre des Finances.

Il estime qu’il est aussi de notre intérêt d’aider l’Italie et l’Espagne. "Nous ne parlons plus d’une petite économie, comme c’était le cas il y a dix ans avec la Grèce. L’Italie est la troisième économie de l’Union européenne, l’Espagne la quatrième. Si nous leur imposons maintenant un lourd fardeau, qu’elles devront encore porter pendant des années, alors nous en porterons aussi les conséquences. Certainement des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, pour lesquels l’import et l’export sont importants, auront beaucoup à perdre si l’Italie et l’Espagne sont à genoux".