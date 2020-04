Des milliers de volontaires prêts à soutenir le personnel soignant

Près de 10.000 radiothérapeutes, étudiants en médecine et en pharmacie et autres personnes ayant des connaissances médicales se sont signalées auprès de différentes initiatives pour venir en renfort au personnel soignant, qui prend soin depuis des semaines des patients Covid-19 dans les hôpitaux, mais aussi des résidents dans les maisons de repos et de soins et d’autres institutions.