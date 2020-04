En Campine anversoise, un nouveau loup a traversé le Canal Albert

Les signalements sont arrivés lundi et mardi depuis Rijkevorsel, Mol et Herentals. A Rijkevorsel, un loup a été aperçu, marchant dans la campagne mais l'unique photo disponible est trop floue pour pouvoir affirmer qu'il s'agit d'un loup ou d'un chien-loup.

A Mol, on a vu des empreintes de pas possédant toutes les caractéristiques de celles d'un loup, mais une enquête plus approfondie devra le déterminer avec certitude.

L'observation la plus récente, effectuée mardi matin à Herentals (photo principale), ne laisse - d’après l’association Landschap - aucune place au doute: les images d'une caméra de surveillance d'une centrale de béton située le long du canal Albert montreraient sans équivoque un loup.

"Il semble donc qu'en province d'Anvers nous ayons au moins un, et peut-être deux loups en visite", indique l’association. Il n'y aurait pas de lien avec les loups limbourgeois Noëlla et August (photo ci-dessous), étant donné que ces derniers ont désormais un territoire confirmé. En outre, le 21 mars, des moutons ont été retrouvés morts et portant des traces de morsures ressemblant à celles posées par un loup, tant à Retie qu'à Pelt.

"Les loups se déplacent rapidement, mais ils ne peuvent se trouver à deux endroits en même temps", rappelle l'association Landschap. Selon les spécialistes, il semblerait que le nouveau loup aperçu soit un jeune individu adulte, un animal qui erre à la recherche d'un territoire ou d'un(e) partenaire.