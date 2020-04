Jambon annonce de nouveaux soutiens, "mais la Flandre ne pourra jamais compenser toutes les pertes"

"Le gouvernement flamand est prêt à faire des efforts gigantesques, pour que la Flandre résiste à ce tsunami. Nous aiderons les gens et les entreprises à garder financièrement la tête hors de l’eau et survire. Mais en même temps, les autorités ne pourront jamais compenser toutes les pertes et les baisses de revenus", a-t-il déclaré. "Il n’y a tout simplement pas suffisamment d’argent pour cela, je suis honnête à ce sujet", a-t-il précisé.

Après avoir exprimé sa compassion avec toutes les personnes qui étaient aujourd’hui hospitalisées et qui luttent pour leur vie, Jan Jambon a lancé un message d’espoir. "Les millions d’euros que nous dégageons constituent un pont entre une mauvaise période et des temps meilleurs", a-t-il indiqué. "Notre navire économique subit actuellement des avaries, mais si tout le monde nous rejoint sur le pont, je suis persuadé que nous ne coulerons pas dans cette tempête, et que nous naviguerons un jour à nouveau dans des eaux sûres", a-t-il conclu, invitant tous les citoyens à participer à la reconstruction de la région.