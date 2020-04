Procès pédopornographique: 90 suspects identifiés dans une enquête portant sur 9 millions de photos

La recherche d'autres suspects et victimes (Opération Gargamel) se poursuit. Il s'agit d'une enquête de portée mondiale, menée dans pas moins de 44 pays.

"La collaboration intensive entre notre équipe et Europol a permis jusqu'ici d'identifier 110 victimes et 90 suspects", a affirmé la police judiciaire fédérale de Flandre orientale. "Plus de 40 pays dans le monde ont réceptionné ces images et, dans certains d'entre eux, des suspects ont déjà été jugés, en Australie, notamment.

En Belgique, 24 suspects supplémentaires sont identifiés, dont une partie est d'ores et déjà sous les verrous". "L'enquête se poursuit, le nombre d'identifications va sans doute encore augmenter et des arrestations vont suivre, en Belgique comme à l'étranger", a encore assuré la PJF de Flandre orientale.